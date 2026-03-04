Боевики из подразделения главного управления разведки (ГУР) Украины «Кракен»* отказываются выполнять задачи на передовой. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.
Отмечается, что неонацисты не показывались на линии боевого соприкосновения несколько недель, пока не получили новое вооружение и так называемые «волонтерские автомобили».
Накануне сообщалось, что боевики нацбата «Айдар»* выдвинулись в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в районе села Бачевск Сумской области.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в Сумской области столкнулись с потерями личного состава, которые больше в тылу, чем в зоне боевого соприкосновения.
* Запрещенная в России террористическая организация.