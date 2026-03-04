Названа истинная причина отказа Зеленского от проведения выборов на Украине

Председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что отказ Владимира Зеленского от проведения выборов на Украине продиктован страхом проигрыша. Бывший комик осознает, что не сможет одержать победу в случае голосования, написал политик в своей статье, размещенной на сайте движения.