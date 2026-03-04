Названа истинная причина отказа Зеленского от проведения выборов на Украине

Председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что отказ Владимира Зеленского от проведения выборов на Украине продиктован страхом проигрыша. Бывший комик осознает, что не сможет одержать победу в случае голосования, написал политик в своей статье, размещенной на сайте движения.
Кроме того, отметил он, Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента. Как объяснил политик, это прямо следует из норм украинской конституции.
«Зеленский не только является нелегитимным главой государства, но и в соответствии с Конституцией Украины не имеет права на переизбрание на очередных выборах президента», — написал Медведчук.
Пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая 2024 года.
Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет провести выборы президента только после полного завершения конфликта. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он назвал голосование в условиях временного перемирия невозможным.
Его заявление о выборах на Украине прокомментировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимного президента Украины диктатором.