Крымчанин «сливал» Киеву места дислокации войск РФ на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который передавал украинской военной разведке данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ и докладывал противнику о социально-политической обстановке на полуострове. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«В Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигурант через мессенджер установил связь с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и передавал ему сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, по которым впоследствии противником наносились удары. Также он передавал противнику информацию социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации.

Кроме того, мужчина публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к диверсиям и терактам против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и участниках специальной военной операции.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, публичных призывах к терактам и пропаганде терроризма.

«Киевским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца», — добавили в УФСБ.

В УФСБ отметили, что за последние две недели в Крыму это уже шестой случай выявления и пресечения противоправной деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения по оказанию помощи украинским спецслужбам.

Ранее сотрудники ФСБ задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.

