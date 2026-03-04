Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим «Ковер» следом за Пермью объявили в Соликамске

Радиус действия режима 50 км.

Источник: Комсомольская правда

МЧС России сообщило о введении режима «Ковер» в Соликамске 4 марта с 12:15. Радиус действия режима составляет 50 км. «Ковер» уже действует в Перми.

Воздушное пространство города закрыли из-за появления неопознанных БПЛА. В Пермском крае с 10:00 уже действует режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности.

Жителей Прикамья просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — «112».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше