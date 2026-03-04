Режим «Ковер» следом за Пермью объявили в Соликамске

МЧС России сообщило о введении режима «Ковер» в Соликамске 4 марта с 12:15. Радиус действия режима составляет 50 км. «Ковер» уже действует в Перми.
Воздушное пространство города закрыли из-за появления неопознанных БПЛА. В Пермском крае с 10:00 уже действует режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности.
Жителей Прикамья просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — «112».
