Т-80 группировки «Восток» разгромили укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Экипажи танков Т-80 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области. Видео боевой работы публикует Минобороны.
Опорные пункты, используемые украинскими военными для активной обороны, были обнаружены беспилотниками в ходе воздушной разведки. После уточнения координат танкисты открыли огонь 125-мм фугасными снарядами по укрытиям, блиндажам и огневым точкам противника в лесополосах.
По итогам стрельбы были поражены находившиеся в укрытиях военнослужащие ВСУ и разрушены защитные сооружения, включая оборудованные огневые позиции и ходы сообщения.
Танковые экипажи вели огонь с закрытых огневых позиций и применяли отечественные средства связи и управления огнем.