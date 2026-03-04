Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Т-80 группировки «Восток» разгромили укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Танкисты группировки «Восток» нанесли удары с закрытых позиций по укреплениям ВСУ в Днепропетровской области. Координаты целей выявили расчеты БПЛА, а в ходе операции использовались отечественные средства связи и управления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Экипажи танков Т-80 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области. Видео боевой работы публикует Минобороны.

Опорные пункты, используемые украинскими военными для активной обороны, были обнаружены беспилотниками в ходе воздушной разведки. После уточнения координат танкисты открыли огонь 125-мм фугасными снарядами по укрытиям, блиндажам и огневым точкам противника в лесополосах.

По итогам стрельбы были поражены находившиеся в укрытиях военнослужащие ВСУ и разрушены защитные сооружения, включая оборудованные огневые позиции и ходы сообщения.

Танковые экипажи вели огонь с закрытых огневых позиций и применяли отечественные средства связи и управления огнем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше