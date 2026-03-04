Бойцы бригады «Север-V» уничтожили группу ВСУ севернее Часова Яра

«Севернее Часова Яра, на подходе к лесополосе, разведка бригады “Север-V” обнаружила группу бойцов ВСУ в полной экипировке. В ходе наблюдения было установлено, что противник направлялся к блиндажу, расположенному вблизи линии боевого соприкосновения. Артиллерия бригады незамедлительно открыла огонь по выявленным целям», — сказано в сообщении.
В уничтожении противника также задействовали FPV-дроны и сбросы с БПЛА. Один из ударных дронов залетел внутрь блиндажа, разорвав укрытие ВСУ изнутри.
