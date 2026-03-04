Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы бригады «Север-V» уничтожили группу ВСУ севернее Часова Яра

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы БПЛА бригады «Север-V» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск уничтожили группу украинских военных севернее Часова Яра в ДНР, сообщили ТАСС в бригаде.

Источник: РИА "Новости"

«Севернее Часова Яра, на подходе к лесополосе, разведка бригады “Север-V” обнаружила группу бойцов ВСУ в полной экипировке. В ходе наблюдения было установлено, что противник направлялся к блиндажу, расположенному вблизи линии боевого соприкосновения. Артиллерия бригады незамедлительно открыла огонь по выявленным целям», — сказано в сообщении.

В уничтожении противника также задействовали FPV-дроны и сбросы с БПЛА. Один из ударных дронов залетел внутрь блиндажа, разорвав укрытие ВСУ изнутри.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше