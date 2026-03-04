В Волгограде эвакуировали школу из-за предметов, похожих на обломки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 4 мар — РИА Новости. Школа эвакуирована в Волгограде после обнаружения рядом со входом предметов, похожих на обломки БПЛА, сообщил РИА Новости председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда.
«За территорией школы № 117 рядом со входом были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии. По их рекомендации учащиеся школы были эвакуированы», — сказал он.
Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область. В Волгограде атакована квартира в многоквартирном доме на улице Батова, выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, кроме того, БПЛА упали в нежилой зоне. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения.