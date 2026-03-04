Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде эвакуировали школу из-за предметов, похожих на обломки БПЛА

РИА Новости: в Волгограде рядом со школой нашли похожие на обломки БПЛА предметы.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 4 мар — РИА Новости. Школа эвакуирована в Волгограде после обнаружения рядом со входом предметов, похожих на обломки БПЛА, сообщил РИА Новости председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда.

«За территорией школы № 117 рядом со входом были обнаружены предметы, похожие на обломки БПЛА. Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии. По их рекомендации учащиеся школы были эвакуированы», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область. В Волгограде атакована квартира в многоквартирном доме на улице Батова, выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, кроме того, БПЛА упали в нежилой зоне. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше