ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов Печенеги, Циркуны, Мартовое, Борщевая, Графское, Симиновка и Анискино Харьковской области, сообщает российское оборонное ведомство.

«Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств», — отмечает МО РФ.