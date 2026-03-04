ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Староверовка, Новоосиново, Самборовка, Грушевка и Болдыревка в Харьковской области.
«Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в ведомстве.