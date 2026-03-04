Ричмонд
ВС РФ поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток места подготовки и запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в сообщении.