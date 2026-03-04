ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действия «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, пехотной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Золотой Колодезь, Доброполье, Белицкое, Сергеевка, Новониколаевка Донецкой народной республики, Василевка, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.