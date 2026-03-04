Ричмонд
Бойцы Южной группировки улучшили положение в зоне СВО

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 135 военных, два бронетранспортера и 12 авто в зоне действий группировки войск «Южная», сообщили в среду в Минобороны РФ.

«Противник потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены девять складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Южная» нанесено поражение формированиям четырех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Липовка, Рай-Александровка, Кондратовка, Никифоровка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики.