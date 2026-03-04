Главное из брифинга Минобороны 4 марта 2026 года: последние новости на сегодня

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали шесть украинских бригад и отряд националистического формирования «Кракен» в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также четыре бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 215 военнослужащих, танк, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника: порядка 180 боевиков, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 135 человек. Также противник лишился двух бронетранспортеров, 12 автомобилей, станции РЭБ, девяти складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 290 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 290 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, 11 автомобилей и станция РЭБ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и четырех населенных пунктов Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана” и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» занял новые позиции в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Кирово Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 45 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, три станции РЭБ, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиационных бомб;
- 204 БПЛА самолетного типа.