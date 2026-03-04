На СВО погиб Игорь Вольвач из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции, выполняя свой воинский долг, погиб житель Камышина Волгоградской области Игорь Вольвач. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию от администрации Камышина.
Игорь Вольвач, как отмечают местные власти, мужественно встал на защиту Родины. Он с честью и доблестью выполнял все поставленные перед ним задачи, стойко перенося тяготы военной службы. Его самоотверженность и преданность своей стране останутся примером для земляков.
Администрация Камышина и жители города выражают глубокие соболезнования семье и близким Игоря.