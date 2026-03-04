На СВО погиб Игорь Вольвач из Волгоградской области

Игорь Вольвач, как отмечают местные власти, мужественно встал на защиту Родины. Он с честью и доблестью выполнял все поставленные перед ним задачи, стойко перенося тяготы военной службы. Его самоотверженность и преданность своей стране останутся примером для земляков.