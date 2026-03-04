В Новороссийске отражают атаку беспилотников

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности», — отметил мэр.
Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки и работы специальных и оперативных служб в социальных сетях.
Ранее на территории города была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
