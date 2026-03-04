Ричмонд
На Украине украли топливо для ВСУ на полмиллиона долларов

Чиновники Минобороны и военные ВСУ украли топливо на полмиллиона долларов. Горючее списывали по поддельным документам и продавали в Николаевской области. Трое задержанных уже арестованы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ущерб от организованного высокопоставленными сотрудниками Минобороны Украины и Генштаба ВСУ масштабного хищения топлива составил более 21 миллиона гривен (свыше $480 тысяч). Горючее списывали по фиктивным документам и продавали частным лицам, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.

По версии следствия, с 2022 по 2025 год начальник одного из отделов Министерства обороны искусственно завышал в документах потребности армии в горючем. Затем он оформлял фиктивные акты о его использовании или списании.

К реализации схемы были привлечены и другие высокопоставленные военные: начальник отдела Генерального штаба ВСУ и руководитель службы горюче-смазочных материалов тыла одной из воинских частей.

Следователи задокументировали факт хищения и продажи 500 тонн горючего. После списания топливо сбывали крупными партиями на территории Николаевской области.

В настоящее время троим участникам группы предъявлены официальные обвинения в присвоении военного имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.