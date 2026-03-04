Ричмонд
Военный эксперт назвал опасность дронов США, атаковавших Донецк

Американские дроны, которые ВСУ использовали для нанесения удара по Донецку, устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Однако размеры БПЛА позволяют легко вычислять их средствам ПВО. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что американский БПЛА может бить по целям на расстоянии до 150 км, а его боевая часть весит около пяти кг. Собеседник NEWS.ru добавил, что дрон, предоставленный ВСУ американцами, способен работать и с учетом данных GPS, и «по памяти».

«То есть если помехи пошли, он просто летит, используя курс, который заложен в систему. Таким образом, заглушить его или сбить с цели с помощью системы РЭБ невозможно. Это главная проблема», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт отметил, что габариты дрона позволяют заметить его в небе и нейтрализовать. Он добавил, что территорию Донбасса контролируют службы ПВО, мобильные группы которых умеют поражать такие цели.

Ранее стало известно, что 2 марта ВСУ для атак по Донецку впервые использовали новый вид дрона производства США. Речь идет о БПЛА Hornet. Беспилотник отличается от других тем, что киль, руль поворота и толкающий винт располагаются в хвостовой части. Дрон работает с использованием спутниковой навигации.

