Военный эксперт назвал опасность дронов США, атаковавших Донецк

«То есть если помехи пошли, он просто летит, используя курс, который заложен в систему. Таким образом, заглушить его или сбить с цели с помощью системы РЭБ невозможно. Это главная проблема», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт отметил, что габариты дрона позволяют заметить его в небе и нейтрализовать. Он добавил, что территорию Донбасса контролируют службы ПВО, мобильные группы которых умеют поражать такие цели.
Ранее стало известно, что 2 марта ВСУ для атак по Донецку впервые использовали новый вид дрона производства США. Речь идет о БПЛА Hornet. Беспилотник отличается от других тем, что киль, руль поворота и толкающий винт располагаются в хвостовой части. Дрон работает с использованием спутниковой навигации.