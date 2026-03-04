Военный эксперт назвал опасность дронов США, атаковавших Донецк

Эксперт уточнил, что американский БПЛА может бить по целям на расстоянии до 150 км, а его боевая часть весит около пяти кг. Собеседник NEWS.ru добавил, что дрон, предоставленный ВСУ американцами, способен работать и с учетом данных GPS, и «по памяти».