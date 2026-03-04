Ричмонд
Расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Видео

Расчет 152-мм САУ «Гиацинт-С» группировки «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении. Цель, находившаяся в замаскированном блиндаже, была поражена с дистанции 25 км. Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы группировки войск «Центр» ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии на Красноармейском направлении. Удар нанес расчет самоходной установки «Гиацинт-С», сообщили в Министерстве обороны.

Противник оборудовал замаскированный блиндаж и площадку для запуска дронов в одной из лесополос. С этой позиции военные ВСУ вели разведку и корректировали огонь своей артиллерии.

Получив координаты от воздушной разведки, расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 30-й гвардейской мотострелковой бригады выдвинулся на позицию. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около 25 километров.

Точность ударов обеспечивали операторы российских разведывательных дронов, которые корректировали огонь в режиме реального времени. В результате огневого налета пункт управления, взлетная площадка и живая сила противника были уничтожены.

