Артиллеристы группировки войск «Центр» ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии на Красноармейском направлении. Удар нанес расчет самоходной установки «Гиацинт-С», сообщили в Министерстве обороны.
Противник оборудовал замаскированный блиндаж и площадку для запуска дронов в одной из лесополос. С этой позиции военные ВСУ вели разведку и корректировали огонь своей артиллерии.
Получив координаты от воздушной разведки, расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 30-й гвардейской мотострелковой бригады выдвинулся на позицию. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около 25 километров.
Точность ударов обеспечивали операторы российских разведывательных дронов, которые корректировали огонь в режиме реального времени. В результате огневого налета пункт управления, взлетная площадка и живая сила противника были уничтожены.