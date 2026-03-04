Белоусов поздравил бойцов, освободивших запорожскую Веселянку

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 247 гвардейского десантно-штурмового кавказского ордена Кутузова казачьего полка с освобождением населенного пункта Веселянка Запорожской области.», — сообщило ведомство.
«Военнослужащие полка по первому зову Родины встали на ее защиту и с честью продолжают славные традиции воинов-десантников в ходе специальной военной операции», — отметил министр.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства.
Об освобождении Веселянки Минобороны сообщило вчера.