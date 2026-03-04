В Кабардинке обнаружили обломки БПЛА

Фрагменты беспилотников упали на территории трех санаториев курорта. В двух из них не было отдыхающих, в третьем — гостей на время отражения атаки БПЛА эвакуировали в безопасное место.
Сейчас по всем адресам работают экстренные и специальные службы.
«Ъ-Кубань» писал, что обломки БПЛА обнаружили в поселке Знаменском Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем сбили 14 беспилотников, над акваторией Азовского моря — 16 и три — над Черным морем.
