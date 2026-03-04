Над Крымом уничтожили 27 беспилотников

Министерство обороны России объявило о ликвидации 46 беспилотных летательных аппаратов над Крымом, Черным и Азовским морями.
Системы противовоздушной обороны успешно перехватили и нейтрализовали 27 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией полуострова. Еще 16 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря и 3 — над Азовским.
Вражеские беспилотники были сбиты в период с 08:00 до 16:00.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше