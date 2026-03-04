Ричмонд
Над Крымом уничтожили 27 беспилотников

Дежурные средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ.

Министерство обороны России объявило о ликвидации 46 беспилотных летательных аппаратов над Крымом, Черным и Азовским морями.

Системы противовоздушной обороны успешно перехватили и нейтрализовали 27 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией полуострова. Еще 16 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря и 3 — над Азовским.

Вражеские беспилотники были сбиты в период с 08:00 до 16:00.

