ПВО за восемь часов сбила 14 БПЛА над Кубанью

С 8:00 до 16:00 мск средства ПВО уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над Краснодарским краем.

По данным Минобороны РФ, над Азовским морем сбито 16 дронов, над Черным — 3. Всего по России за 8 часов уничтожено 76 БПЛА. Известно, что обломки упали в Кабардинке (Геленджик) на трех санаториях и в поселке Знаменском (Краснодар). Пострадавших нет. Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре прогремели взрывы на фоне работы ПВО.

