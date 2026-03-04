ПВО за восемь часов сбила 14 БПЛА над Кубанью

По данным Минобороны РФ, над Азовским морем сбито 16 дронов, над Черным — 3. Всего по России за 8 часов уничтожено 76 БПЛА. Известно, что обломки упали в Кабардинке (Геленджик) на трех санаториях и в поселке Знаменском (Краснодар). Пострадавших нет. Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре прогремели взрывы на фоне работы ПВО.
