Над Краснодарским краем и Крымом уничтожили 41 дрон

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотный летательный аппарат над территориями Краснодарского края и Республики Крым. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Минобороны России.
Воздушные цели были уничтожены в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Все сбитые аппараты относятся к самолетному типу.
Всего за указанный промежуток времени над территорией России были ликвидированы 76 украинских беспилотников. Из них 27 сбили над Республикой Крым, 16 — над акваторией Азовского моря, 14 — над Краснодарским краем и три — над акваторией Черного моря.
Ранее «Югополис» сообщал, что беспилотники попали в топливный терминал в Новороссийске. Начался пожар. Во время атаки беспилотников ранения получили семь человек. Пятерых из них госпитализировали.