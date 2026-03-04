Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград

РИА Новости: пятеро пострадавших при атаке на Волгоград проходят лечение.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 4 мар — РИА Новости. Состояние пятерых пострадавших в Волгограде после атаки БПЛА оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что пять человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область.

«Три женщины 1953, 1967 и 1994 годов рождения, девушка 2007 года рождения и мужчина 2004 года рождения проходят лечение в отделении нейрохирургии, у всех состояние удовлетворительное», — сказали в облздраве.

В ночь на среду БПЛА ВСУ атаковали в Волгограде квартиру в многоквартирном доме на улице Батова, выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, кроме того, БПЛА упали в нежилой зоне. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше