Власти Новороссийска опровергли массовую эвакуацию населения

Власти Новороссийска назвали фейком информацию о массовой эвакуации жителей. Администрация города через официальные каналы заявила, что распространяемое в соцсетях сообщение с номером распоряжения от 2 марта является сфабрикованным. Муниципальный центр управления, отвечающий за информирование населения, также подтвердил, что никаких оснований для эвакуации нет. В ведомстве подчеркнули: следить за актуальной ситуацией нужно только на официальном сайте мэрии и в ее аккаунтах в социальных сетях.