Власти Новороссийска опровергли массовую эвакуацию населения

Власти Новороссийска назвали фейком информацию о массовой эвакуации жителей. Администрация города через официальные каналы заявила, что распространяемое в соцсетях сообщение с номером распоряжения от 2 марта является сфабрикованным. Муниципальный центр управления, отвечающий за информирование населения, также подтвердил, что никаких оснований для эвакуации нет. В ведомстве подчеркнули: следить за актуальной ситуацией нужно только на официальном сайте мэрии и в ее аккаунтах в социальных сетях.
Ранее в сети появился документ под названием «Об организации экстренной эвакуации населения из зоны повышенной опасности». Чиновники назвали его полностью не соответствующим действительности. Они призвали граждан проявлять бдительность и не распространять непроверенные сведения, которые могут вызвать панику.
Также «Комсомолка» рассказала, что в результате атаки беспилотников в ночь на 2 марта в Новороссийске пострадал топливный терминал, были ранены семь человек, а количество поврежденных домов превысило сто. Однако эти события не связаны с какими-либо эвакуационными планами.