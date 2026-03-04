«Бук-М3» сбил две управляемые авиабомбы ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

Российские зенитчики группировки войск «Центр» уничтожили две управляемые авиационные бомбы украинской армии на Красноармейском направлении. Успешный перехват был осуществлен расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», сообщает Министерство обороны.
В ходе боевого дежурства средствами радиолокационной разведки были своевременно обнаружены и классифицированы авиабомбы, выпущенные противником на высоте около 3 километров и на дальности до 80 километров.
Расчет ЗРК «Бук-М3» гвардейской зенитной ракетной бригады оперативно произвел пуск зенитных управляемых ракет, которые уничтожили цели на удалении порядка 67 километров от позиций российских войск.
Для обеспечения безопасности зенитных расчетов в составе подразделения задействованы группы охранения и воздушного наблюдения. Эти группы оснащены переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла», а также FPV-перехватчиками «Елка», что повышает живучесть подразделений ПВО в условиях активного применения противником ударных беспилотников.