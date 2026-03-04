Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили пусковую установку ВСУ «Фламинго»

Российская армия нанесла удар по пусковой установке украинских баллистических ракет в Николаевской области.

Источник: Комсомольская правда

Пусковая установка украинских баллистических ракет «Фламинго» уничтожена в районе Вознесенска Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен по месту, откуда ранее производились запуски. В результате установка уничтожена полностью и частично расплавилась. Лебедев уточнил, что объект был выведен из строя окончательно.

Также, по информации подполья, в результате удара ранения получили офицеры из стран НАТО. Официального подтверждения этих данных со стороны военных ведомств на момент публикации не поступало.

Ранее KP.RU писал об уничтожении склада боевых припасов и имущества военных украинских сил в Харьковской области российским оператором FPV-дрона группировки войск «Север». В Минобороны России отметили, что дроноводы РФ беспрепятственно находят украинских боевиков благодаря приборам теплового и ночного видения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше