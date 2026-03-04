ВС России уничтожили пусковую установку ВСУ «Фламинго»

Пусковая установка украинских баллистических ракет «Фламинго» уничтожена в районе Вознесенска Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удар был нанесен по месту, откуда ранее производились запуски. В результате установка уничтожена полностью и частично расплавилась. Лебедев уточнил, что объект был выведен из строя окончательно.
Также, по информации подполья, в результате удара ранения получили офицеры из стран НАТО. Официального подтверждения этих данных со стороны военных ведомств на момент публикации не поступало.
Ранее KP.RU писал об уничтожении склада боевых припасов и имущества военных украинских сил в Харьковской области российским оператором FPV-дрона группировки войск «Север». В Минобороны России отметили, что дроноводы РФ беспрепятственно находят украинских боевиков благодаря приборам теплового и ночного видения.