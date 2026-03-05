Ричмонд
Обломки БПЛА нашли на территории четырех домов в селе Супсех возле Анапы

В среду вечером об этом происшествии в курортном селе Супсех, находящемся примерно в семи километрах от Анапы, рассказали в Оперативном штабе региона.

Источник: Российская газета

По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным местных властей, в одном из частных домовладений поврежден забор, в трех других — незначительно пострадали облицовка дома, ступеньки, водосток, а также стеклопакет.

На местах уже работают оперативные и специальные службы.

