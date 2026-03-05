Обломки БПЛА нашли на территории четырех домов в селе Супсех возле Анапы

По предварительным данным, пострадавших нет.
По данным местных властей, в одном из частных домовладений поврежден забор, в трех других — незначительно пострадали облицовка дома, ступеньки, водосток, а также стеклопакет.
На местах уже работают оперативные и специальные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше