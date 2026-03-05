В Севастополе сбили пять целей

Ранее в городе объявляли воздушную тревогу.
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, сбито пять воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 5 воздушных целей», — написал он.