Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе сбили пять целей

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, сбито пять воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в городе объявляли воздушную тревогу.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 5 воздушных целей», — написал он.