Минобороны заявило о перехвате 48 украинских беспилотников за вечер

Украинские БПЛА вечером 4 марта вновь попытались атаковать территорию России. В результате за три часа силы противовоздушной обороны РФ перехватили 48 дронов ВСУ. Такими данными поделились в пресс-службе Минобороны.
Все дроны сбиты в период с 20:00 до 23:00. Большая часть из них уничтожена над акваторией Черного моря.
«11 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, 7 БПЛА над территорией Республики Крым, 5 БПЛА над территорией Саратовской области, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА над территорией Белгородской области, 2 БПЛА над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в материале.
Прошлой ночью атаку отразили над Волгоградским регионом. В областном центре в связи с этим эвакуировали школу № 117. Неподалеку от нее нашли обломки беспилотника.