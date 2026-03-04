Ричмонд
Не хотят домой: Украинские беженцы не планируют возвращаться из Европы

Украинские беженцы не хотят возвращаться из Европы, таких уже 36%

Источник: Комсомольская правда

Доля украинских беженцев, которые не хотят возвращаться домой, выросла в четыре раза. В ноябре 2022 года остаться за границей собирались 9% выехавших из страны. На сегодняшний день такие планы имеют уже 36% украинских беженцев. Соответствующую статистику обнародовал Центр экономической стратегии.

При этом вернуться на Украину планируют 43% беженцев, а ещё 20% не приняли окончательного решения.

Всего за пределы страны выехали порядка 5,6 млн граждан Украины, большинство из них находятся в европейских странах.

Ранее сообщалось, что в Европе под временной защитой находятся 4,3 млн украинских беженцев, при этом в ЕС продлили проживание украинцев на их территории до 2027 года.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Мерц заявил, что киевские власти должны обеспечить прохождение военной службы для молодых людей на родине.

Также сообщалось, что украинским беженцам, находящимся в Европе, грозят многомиллионные штрафы на Украине. Причиной стало изменение налогового законодательства этой страны.

