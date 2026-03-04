Не хотят домой: Украинские беженцы не планируют возвращаться из Европы

Доля украинских беженцев, которые не хотят возвращаться домой, выросла в четыре раза. В ноябре 2022 года остаться за границей собирались 9% выехавших из страны. На сегодняшний день такие планы имеют уже 36% украинских беженцев. Соответствующую статистику обнародовал Центр экономической стратегии.