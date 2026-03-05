В Саратовской области отражают атаку БПЛА: пострадали трое жителей, есть повреждения

Ночью 5 марта Саратовская область подверглась атаке со стороны боевиков ВСУ. Беспилотники атаковали гражданские объекты. В результате ударов дронов пострадали три человека. Об этом оповестил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что спецслужбы оперативно реагируют на поступающие вызовы. К местам ЧП прибыли специалисты, заявил губернатор.
«По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Роман Бусаргин.
Всего вечером 4 марта силы противовоздушной обороны РФ перехватили 48 дронов ВСУ. Беспилотники сбиты в период с 20:00 до 23:00. Большая часть из них уничтожена над акваторией Черного моря. БПЛА также ликвидировали над территориями Ростовской области, Республики Крым, Азовского моря, Белгородской области, Краснодарского края, Курского региона и Воронежской области.