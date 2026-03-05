Ричмонд
В Саратовской области отражают атаку БПЛА: пострадали трое жителей, есть повреждения

Губернатор Бусаргин заявил о трёх раненых при атаке ВСУ на Саратовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 5 марта Саратовская область подверглась атаке со стороны боевиков ВСУ. Беспилотники атаковали гражданские объекты. В результате ударов дронов пострадали три человека. Об этом оповестил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что спецслужбы оперативно реагируют на поступающие вызовы. К местам ЧП прибыли специалисты, заявил губернатор.

«По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Роман Бусаргин.

Всего вечером 4 марта силы противовоздушной обороны РФ перехватили 48 дронов ВСУ. Беспилотники сбиты в период с 20:00 до 23:00. Большая часть из них уничтожена над акваторией Черного моря. БПЛА также ликвидировали над территориями Ростовской области, Республики Крым, Азовского моря, Белгородской области, Краснодарского края, Курского региона и Воронежской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше