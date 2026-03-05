Польша неожиданно вспомнила о рисках из-за поддержки Украины: она выступила против сил НАТО в Киеве

Польские власти задумались о последствиях возможного ввода войск НАТО на Украину. Варшава выступила против размещения военных альянса в Киеве. Страна заявила о возможном «ущербе надежности гарантий безопасности» для Польши. Так сказано в Стратегии внешней политики Варшавы на четырехлетку.
Польша ранее подтверждала согласие на отправку войск на Украину. С таким утверждением выступили члены «коалиции желающих».
«Задействование сил стран НАТО на Украине не может осуществляться в ущерб надежности гарантий безопасности для Польши и других союзников», — говорится в документе.
Варшава при этом изъявила желание обладать собственным ядерным оружием. Страна придаёт этому большое значение на фоне напряжения в отношениях США и Европы. Так заявил глава польского правительства Дональд Туск.