Польша неожиданно вспомнила о рисках из-за поддержки Украины: она выступила против сил НАТО в Киеве

Польша выступила против военных НАТО на Украине в ущерб своей безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Польские власти задумались о последствиях возможного ввода войск НАТО на Украину. Варшава выступила против размещения военных альянса в Киеве. Страна заявила о возможном «ущербе надежности гарантий безопасности» для Польши. Так сказано в Стратегии внешней политики Варшавы на четырехлетку.

Польша ранее подтверждала согласие на отправку войск на Украину. С таким утверждением выступили члены «коалиции желающих».

«Задействование сил стран НАТО на Украине не может осуществляться в ущерб надежности гарантий безопасности для Польши и других союзников», — говорится в документе.

Варшава при этом изъявила желание обладать собственным ядерным оружием. Страна придаёт этому большое значение на фоне напряжения в отношениях США и Европы. Так заявил глава польского правительства Дональд Туск.

