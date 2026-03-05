Ричмонд
В Минобороны рассказали об освобождении Веселянки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Гвардейцы-десантники десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского соединения ВДВ отличились при освобождении населенного пункта Веселянка в Запорожской области. Об освобождении рассказали в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Отличились гвардейцы-десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, которые в результате активных и решительных действий освободили данный населенный пункт», — отметили в военном ведомстве.

Там рассказали, что в ходе освобождения подразделения ВДВ продвигались вперед, зачищая укрытия и блиндажи от солдат ВСУ, при поддержке беспилотников. Подразделения ствольной и реактивной артиллерии накрывали пакетами выстрелов большие площади, после чего штурмовые подразделения зачищали опорные пункты, здания и сооружения.

В свою очередь расчеты беспилотников сопровождали штурмующие группы, вели разведку и ударами FPV-дронов уничтожали живую силу и технику противника, а также прикрывали штурмовиков от ударов с воздуха.

«В настоящее время десантники гвардейского десантно-штурмового полка продолжают стойко и мужественно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, применяя новые тактики ведения боевых действий и современную боевую технику», — подытожили в Минобороны.

3 марта в военном ведомстве сообщили об освобождении Веселянки в Запорожской области подразделениями группировки войск «Днепр».