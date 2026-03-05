Группировка «Запад» уничтожила пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ

«Получив координаты цели, военнослужащие оперативно развернули беспилотник и осуществили пуск камикадзе с осколочно-фугасной боевой частью. Преодолев более 50 километров и радиоэлектронное противодействие противника, “Молния-2” точно поразила заданный объект, уничтожив также находившийся там личный состав», — отметили в военном ведомстве.
Там пояснили, что комплексы «Молния-2», созданные с учетом опыта СВО, позволяют эффективно поражать важные объекты в глубоком тылу ВСУ, поскольку обладают высокой живучестью и устойчивостью к средствам РЭБ.
В ведомстве добавили, что расчеты подразделений беспилотников не используют западные средства связи. «Отключение Starlink никак не повлияло на выполнение задач СВО. Мы не пользуемся Telegram. У нас есть отличный свой мессенджер, который позволяет поддерживать связь в любом месте и в любое время», — сказал командир отделения войск беспилотных систем мотострелкового полка с позывным Молот.