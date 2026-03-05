Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» уничтожила пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Расчет беспилотника «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ с находившимся там личным составом противника. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Получив координаты цели, военнослужащие оперативно развернули беспилотник и осуществили пуск камикадзе с осколочно-фугасной боевой частью. Преодолев более 50 километров и радиоэлектронное противодействие противника, “Молния-2” точно поразила заданный объект, уничтожив также находившийся там личный состав», — отметили в военном ведомстве.

Там пояснили, что комплексы «Молния-2», созданные с учетом опыта СВО, позволяют эффективно поражать важные объекты в глубоком тылу ВСУ, поскольку обладают высокой живучестью и устойчивостью к средствам РЭБ.

В ведомстве добавили, что расчеты подразделений беспилотников не используют западные средства связи. «Отключение Starlink никак не повлияло на выполнение задач СВО. Мы не пользуемся Telegram. У нас есть отличный свой мессенджер, который позволяет поддерживать связь в любом месте и в любое время», — сказал командир отделения войск беспилотных систем мотострелкового полка с позывным Молот.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше