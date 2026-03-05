Боец Юмат: штурмовики «Востока» захватили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Военнослужащие 38-й гвардейской бригады 35-й армии группировки войск «Восток» провели штурм опорного пункта, зачистили его и взяли там бронетехнику иностранного производства. О том, как проходил штурм бойцы рассказали на видео, предоставленном Минобороны РФ.
«Воины-гвардейцы из 38-й гвардейской бригады 35-й армии группировки войск “Восток” провели штурм опорного пункта и зачистили его. Противник оказывал сопротивление, однако был подавлен точным огнем и слаженными действиями штурмовых групп», — говорится в сообщении.
По словам командира группы с позывным Юмат, перед началом работы российские бойцы всегда предлагают сдаться, и если в ответ начинается стрельба — действуют по обстановке. На этом участке сдался один из украинских солдат, которого передали подошедшей второй группе.
«После этого закрепились на опорном пункте и ждали группу закрепления. Позже уже к вечеру услышали подход техники, заняли круговую оборону и встретили новую группу противника. Завязался бой, после чего ситуацию на участке удержали», — продолжил Юмат.
Военнослужащий с позывным Башкир рассказал, что группа заходила по туману и работала по слуху. «Сначала противника не увидели, а услышали, поэтому работали уже по обстановке. Второй блиндаж был сложный — они открыли огонь почти сразу, как только нас услышали или заметили. Дальше действовали быстро, слаженно, и задачу выполнили», — отметил он.
В Минобороны подчеркнули, что в ходе штурмовых действий опорный пункт перешел под контроль подразделений 38-й бригады, была захвачена боевая бронированная техника иностранного производства, в том числе бронетранспортер западного производства М113, а также взят в плен военнослужащий ВСУ.