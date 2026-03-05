Боец Юмат: штурмовики «Востока» захватили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

Военнослужащий с позывным Башкир рассказал, что группа заходила по туману и работала по слуху. «Сначала противника не увидели, а услышали, поэтому работали уже по обстановке. Второй блиндаж был сложный — они открыли огонь почти сразу, как только нас услышали или заметили. Дальше действовали быстро, слаженно, и задачу выполнили», — отметил он.