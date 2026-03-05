Бойцы группировки «Центр» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й общевойсковой армии группировки войск “Центр” сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что расчеты беспилотников ежедневно поддерживают действия штурмовиков, уничтожая живую силу и вскрытые огневые позиции противника. Они используют отечественные программные комплексы и аппаратуру связи военного назначения, а также высокоскоростные системы передачи данных мониторинга воздушного пространства и видеотрансляции. Так, по словам командира взвода разведывательно-ударных БПЛА с позывным Ромео, все позиции были подключены к сетям военного интернета через оптоволокно либо Wi-Fi-мосты, а для вывода видеотрансляции используются специальные закрытые приложения.
В свою очередь на добропольском направлении расчет беспилотника «Ланцет» Центральной группировки уничтожил самоходную артиллерийскую установку производства ФРГ. По словам командира отделения с позывным Тагил, уничтоженных целей было много — начиная от танков и системы ПВО «Стрела» до автомобильной техники. «Всего количество техники пораженной, подтвержденной, насчитывается с 2023 года более 200−300», — добавил военнослужащий.
Кроме того, на днепропетровском направлении расчет беспилотников «Центра» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ.