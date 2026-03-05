Бойцы группировки «Центр» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

В ведомстве отметили, что расчеты беспилотников ежедневно поддерживают действия штурмовиков, уничтожая живую силу и вскрытые огневые позиции противника. Они используют отечественные программные комплексы и аппаратуру связи военного назначения, а также высокоскоростные системы передачи данных мониторинга воздушного пространства и видеотрансляции. Так, по словам командира взвода разведывательно-ударных БПЛА с позывным Ромео, все позиции были подключены к сетям военного интернета через оптоволокно либо Wi-Fi-мосты, а для вывода видеотрансляции используются специальные закрытые приложения.