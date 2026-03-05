Ричмонд
Добровольцев СВО хотят уравнять в выплатах с контрактниками: подробности

Добровольцев намерены уравнять с военными в выплатах за увечья и гибель.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны подготовило проект указа президента, который приравнивает добровольцев спецоперации (СВО) к контрактникам и мобилизованным в праве на выплаты за ранение или гибель. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

На сегодняшний день финансовая поддержка положена только военнослужащим по контракту и мобилизованным. Добровольцы в этот перечень не входят.

Согласно проекту, в случае гибели добровольца в зоне СВО его родственники получат 5 миллионов рублей (сумма делится поровну между членами семьи). За ранения, травмы или контузию предусмотрены выплаты от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от тяжести увечья. При наступлении инвалидности сумма вырастает до 4 миллионов.

Если указ будет принят, его нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее KP.RU писал о предложении депутата Госдумы Сергея Миронова ввести ежегодные выплаты военнослужащим ко Дню защитника Отечества.