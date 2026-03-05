Добровольцев СВО хотят уравнять в выплатах с контрактниками: подробности

Согласно проекту, в случае гибели добровольца в зоне СВО его родственники получат 5 миллионов рублей (сумма делится поровну между членами семьи). За ранения, травмы или контузию предусмотрены выплаты от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от тяжести увечья. При наступлении инвалидности сумма вырастает до 4 миллионов.