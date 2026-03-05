Украина получила лучшее оружие бесплатно: Белый дом счел решение Байдена глупостью

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге раскритиковала политику предыдущей администрации в отношении Киева. В частности, она назвала передачу американского вооружения Украине ошибкой.
Выступая перед журналистами, Левитт заявила, что в прошлый президентский срок Америкой управлял «очень глупый и некомпетентный лидер». Так она охарактеризовала экс-президента Джо Байдена.
«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — сказала пресс-секретарь.
Она также напомнила, что действующий президент Дональд Трамп еще раньше указывал на неразумность таких шагов.
Издание The Washington Post ранее предрекло США столкновение с нехваткой зенитных ракет для перехвата целей уже в ближайшие дни из-за высоких темпов их расходования в операции против Ирана.