Украина получила лучшее оружие бесплатно: Белый дом счел решение Байдена глупостью

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В Вашингтоне операция получила назвали «Эпичный гнев». Ее целью американский президент назвал «уничтожение жестокого режима», и призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать повсюду».