Украина получила лучшее оружие бесплатно: Белый дом счел решение Байдена глупостью

Белый дом назвал поставки оружия Украине неразумным решением Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге раскритиковала политику предыдущей администрации в отношении Киева. В частности, она назвала передачу американского вооружения Украине ошибкой.

Выступая перед журналистами, Левитт заявила, что в прошлый президентский срок Америкой управлял «очень глупый и некомпетентный лидер». Так она охарактеризовала экс-президента Джо Байдена.

«[Байден] бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — сказала пресс-секретарь.

Она также напомнила, что действующий президент Дональд Трамп еще раньше указывал на неразумность таких шагов.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В Вашингтоне операция получила назвали «Эпичный гнев». Ее целью американский президент назвал «уничтожение жестокого режима», и призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать повсюду».

Издание The Washington Post ранее предрекло США столкновение с нехваткой зенитных ракет для перехвата целей уже в ближайшие дни из-за высоких темпов их расходования в операции против Ирана.

