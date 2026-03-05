Армия Израиля заявила о третьем за ночь запуске иранских ракет

Иран в третий раз за ночь запустил ракеты в направлении Израиля, заявили в пресс-службе Вооружённых сил еврейского государства.
«(Армия обороны Израиля — прим. ред.) зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории», — говорится в сообщении военных.
В ЦАХАЛ также подчеркнули, средства противоракетной обороны задействованы для перехвата воздушных целей.
Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о планах усилить свои удары в ближайшие дни. Иранские военные отметили, что их действия станут более интенсивными и масштабными.
Кроме того, в КСИР рассказали, что за последние несколько дней Иран три раза нанёс удары по зданию Генерального штаба израильской армии и один раз атаковал офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.