Армия Израиля заявила о третьем за ночь запуске иранских ракет

В ЦАХАЛ отметили, средства ПРО Израиля задействованы для перехвата ракет, запущенных со стороны Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Иран в третий раз за ночь запустил ракеты в направлении Израиля, заявили в пресс-службе Вооружённых сил еврейского государства.

«(Армия обороны Израиля — прим. ред.) зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории», — говорится в сообщении военных.

В ЦАХАЛ также подчеркнули, средства противоракетной обороны задействованы для перехвата воздушных целей.

Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о планах усилить свои удары в ближайшие дни. Иранские военные отметили, что их действия станут более интенсивными и масштабными.

Кроме того, в КСИР рассказали, что за последние несколько дней Иран три раза нанёс удары по зданию Генерального штаба израильской армии и один раз атаковал офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

4 марта газета The New York Times написала, что иранские военные активно применяют ударные беспилотники в противостоянии с США и Израилем, превратив БПЛА в одно из ключевых средств для атак на цели.

