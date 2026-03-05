Ричмонд
Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в четырех районах Ростовской области

Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на четверг 5 марта. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском», — написал чиновник в Telegram-канале.

По словам Слюсаря, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он призвал жителей области соблюдать правила безопасности.

Накануне Минобороны заявило о перехвате 48 украинских беспилотников за вечер 4 марта.

Ранее сообщалось, что обломки дронов упали на территории санаториев под Геленджиком.

Тем временем в Волгограде эвакуировали школу № 117 после того, как неподалеку от нее нашли предметы, напоминающие обломки беспилотника. Подробнее читайте здесь на KP.RU.

