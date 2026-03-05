Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обнаружили обугленные останки»: ВСУ расчленили, сожгли и оставили в подвалах тела сослуживцев

РИАН: найдены сожжённые боевиками ВСУ тела сослуживцев на волчанском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российские силовики рассказали о жутких преступлениях ВСУ против своих. Украинские солдаты расчленили и сожгли тела сослуживцев. Их нашли в подвалах домов на волчанском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

В силовых структурах сообщили, что боевики ВСУ попытались сохранить некоторые части тел погибших для опознания. Источник уточнил, что останки найдены в бывших жилых домах.

«Наши штурмовики обнаружили обугленные останки украинских солдат, тела которых были сожжены сослуживцами. У части тел отрезаны конечности и даже головы», — поведал собеседник агентства.

ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории РФ. Ночью 5 марта Саратовская область подверглась атаке. В результате пострадали три человека. Спецслужбы оперативно прибыли на места ЧП.