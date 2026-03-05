Пленный боец 57-й мотопехотной бригады ВСУ Игорь Матийцев раскрыл настроения среди своих сослуживцев, которые сравнивают отправку на передовую с отправкой «собак на убой». Видео с его рассказом имеется в распоряжении ТАСС.
Матийцев пояснил, что в бригаде то и дело всплывали разговоры о скором завершении конфликта и возвращении домой. «Обсуждали, что власти нас загнали как собак на убой. Постоянно такое обсуждалось», — признается на украинец.
Он добавил, что сам попал в армию принудительно и прошел медкомиссию всего за полдня.
В плену, рассказал Матийцев, к нему и его товарищам отнеслись «с пониманием».
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник опубликовал доклад, в котором сказано о проведении Киевом опасных медицинских экспериментов над российскими пленными. Российских военнослужащих использовали как «живые манекены».