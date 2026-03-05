Ричмонд
Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 27 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 — над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Пресс-служба концерна "Калашников"

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

17 вражеских дронов ликвидировали над Черным морем, 10 — над Крымом, 33 — над Саратовской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью и один — над Астраханской, перечислили в российском военном ведомстве.

Накануне над Крымом, Черным и Азовским морями неоднократно отражались атаки киевских вооруженных формирований. В первой половине дня российские военные ликвидировали 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Во второй половине дня над территорией полуострова и акваториями морей перехватили и уничтожили еще 29 дронов ВСУ. С 20:00 до 23:00 часов среды над Черным и Азовским морями и Крымом ликвидировали еще 25 вражеских беспилотников.

