ПВО за ночь уничтожила 76 дронов ВСУ

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 76 дронов ВСУ над территорией России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 76 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 марта текущего года до 7:00 мск 5 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Российские бойцы ликвидировали 33 БПЛА в Саратовской области, 17 — над Черным морем, десять — в Крыму, девять — в Ростовской области, четыре — в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области и один — Астраханской.

Как сообщал губернатор Саратовского региона Роман Бусаргин, в результате атак ВСУ пострадали три человека. При этом повредились окна нескольких социальных учреждений и жилых домов.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

