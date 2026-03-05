ПВО за ночь уничтожила 76 дронов ВСУ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 76 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 марта текущего года до 7:00 мск 5 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Российские бойцы ликвидировали 33 БПЛА в Саратовской области, 17 — над Черным морем, десять — в Крыму, девять — в Ростовской области, четыре — в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области и один — Астраханской.
Как сообщал губернатор Саратовского региона Роман Бусаргин, в результате атак ВСУ пострадали три человека. При этом повредились окна нескольких социальных учреждений и жилых домов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.