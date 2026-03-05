В Самарской области угрозу атаки БПЛА сняли спустя семь часов 5 марта

В четверг, 5 марта, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 07:16, она длилась больше семи часов. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с 23:58, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. В самарском аэропорту были ограничены полеты с 00:35 до 05:10.
