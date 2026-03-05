Операторы дронов ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Операторы российских ударных беспилотных летательных аппаратов помешали подвозу боеприпасов ВСУ на одном из участков фронта в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Украинские формирования пытались доставить снаряды в несколько этапов. Сначала ВСУ решили направить на позицию крупную грузовую машину. Для непосредственной отправки малых партий боеприпасов в подразделения они хотели использовать квадроциклы и наземные роботизированные платформы.
«После уточнения района разгрузки и маршрутов движения средств подвоза противника, по выявленным целям нанесли удары операторы FPV-дронов и барражирующих боеприпасов “Ланцет” группировки войск “Восток”», — отметили в Минобороны РФ.
Сначала бойцы ВС России сорвали работу крупного звена ВСУ, использующего для подвоза грузовую машину. После операторы БПЛА уничтожили малые группы украинских формирований, действовавшие на квадроциклах и роботизированных платформах.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что благодаря десятилетиям российским военным ВСУ не смогли осуществить доставку боеприпасов и материальных средств на передовую. В Минобороны также добавили, что расчёты подразделений БПЛА используют в рамках своей боевой работы отечественные средства связи и управления огнём.
Напомним, 28 февраля военкор Андрей Руденко обнародовал кадры уничтожения укрепленных опорных пунктов ВСУ, выявленных в Запорожской области. Он уточнил, что.
во время разведки с воздуха удалось обнаружить ряд замаскированных огневых точек и складов с боеприпасами противника в капитальных постройках, а также сеть блиндажей в лесополосах.