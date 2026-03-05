Жителям Сочи объяснили алгоритм включения сирен из-за атаки БПЛА

«Оповещение срабатывает несколько раз во время одной атаки, и это вызывает много вопросов у жителей», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.
Так, при возникающей угрозе в Сочи мгновенно запускается система оповещения. На территории звучат сирены и голосовое оповещение через уличные речевые установки.
«Важно понимать, что каждая атака может сопровождаться несколькими волнами сигнала “Внимание всем!”. Первое срабатывание — главное и самое критичное. Услышав его, необходимо немедленно проследовать в укрытие: в помещение без окон, подвал, цокольный этаж, подземный переход или на парковку», — объяснил Андрей Прошунин.
Последующие сирены подтверждают, что угроза сохраняется. Системы оповещения повторно включают при отражении атаки системами ПВО. Об отмене угрозы в Сочи сообщают оповещением через уличные речевые установки и публикациями в соцсетях. Также рассылаются смс.
«Но при массовых рассылках по всему краю возможны значительные задержки доставки сообщений. Поэтому настоятельно рекомендую ориентироваться в первую очередь на официальные источники и прямое речевое оповещение на улицах», — призвал глава Сочи.
Угроза атаки БПЛА может объявляться и отменяться несколько раз в день. Поэтому алгоритм оповещения каждый раз повторяют.
Глава Сочи напомнил о том, что съемка и публикация в соцсетях работы ПВО и специальных служб, видео беспилотников и их обломков, средств защиты объектов атаки запрещена. При происшествиях необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.