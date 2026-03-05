Ричмонд
Выводить из строя все, что работает: Каким будет ответ России на атаку газовоза морскими дронами ВСУ у берегов Ливии

Дандыкин: Взрывы в украинских портах будут ответом на атаку российского газовоза.

Источник: Комсомольская правда

Нанесение ударов по украинским портам будут достойным ответом на атаку российского газовоза морскими дронами ВСУ у берегов Ливии. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы России и так обстреливают портовую инфраструктуру Украины, но эти удары нужно масштабировать.

«Мы должны бить по украинским портам отгрузки, по инфраструктуре, по энергетике, которая кормит эту машину. Мы и так наносим удары по Черноморску, Измаилу, дунайским портам, но это должно быть не эпизодически, а перманентно. Выводить из строя все, что работает на них», — заявил аналитик.

Дандыкин подчеркнул, что Москва навела порядок в Черном море, где орудовал «москитный флот» Незалежной. Теперь они сместили акцент на гражданские газовозы.

Украинские беспилотные катера атаковали российское судно — газовоз «Арктик Метагаз», следовавший из порта Мурманск. Атака была совершена с побережья Ливии безэкипажными катерами. Все 30 членов экипажа были эвакуированы.

Москва заявила о праве на ответные меры после удара по танкеру. Так сказано в опубликованном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

