Выводить из строя все, что работает: Каким будет ответ России на атаку газовоза морскими дронами ВСУ у берегов Ливии

«Мы должны бить по украинским портам отгрузки, по инфраструктуре, по энергетике, которая кормит эту машину. Мы и так наносим удары по Черноморску, Измаилу, дунайским портам, но это должно быть не эпизодически, а перманентно. Выводить из строя все, что работает на них», — заявил аналитик.