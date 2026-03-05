Марочко: ВС России начали бои за Попасное под Константиновкой в ДНР

Российские войска начали бои за освобождение населенного пункта Попасное под Константиновкой в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
Как отметил Марочко, сейчас российская армия продолжает продвигаться вперед. В частности, удалось нанести серию ударов и вытеснить украинские формирования с позиций южнее Веролюбовки.
«Южнее Веролюбовки удалось вытеснить вооруженные формирования Украины с занимаемых позиций и приступить к освобождению населенного пункта Попасное в ДНР», — сообщил Марочко.
Эксперт также отметил, что северо-западнее Веролюбовки передовые подразделения российской армии зашли в тыл украинских сил. Там противник занимает оборону на стратегических высотах, пытаясь сдержать продвижение российских подразделений со стороны Майского.
Немногим ранее Андрей Марочко сообщал о боях в Харьковской области. По его словам, российские подразделения вели зачистку населенного пункта Симиновка юго-восточнее ранее освобожденного Графского. При этом участок был сложным из-за рельефа и укрепленных позиций ВСУ за рекой Северский Донец.