Марочко: ВС России начали бои за Попасное под Константиновкой в ДНР

Немногим ранее Андрей Марочко сообщал о боях в Харьковской области. По его словам, российские подразделения вели зачистку населенного пункта Симиновка юго-восточнее ранее освобожденного Графского. При этом участок был сложным из-за рельефа и укрепленных позиций ВСУ за рекой Северский Донец.